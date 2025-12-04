Mardin 1969 - Bursaspor maçına konuk takım taraftarı alınmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2. Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor ile Bursaspor arasında oynanacak 14. hafta maçına, deplasman takımın taraftarı alınmayacak.

Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2025–2026 sezonunda kentte gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm sportif müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun şekilde yapılmasının sağlaması amacıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

"BU KARARA VATANDAŞLARIMIZIN HASSASİYETLE UYMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: