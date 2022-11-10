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    Marek Hamsik geleceğine devre arasında karar verecek

    Marek Hamsik, Trabzonspor'da devam edip etmeyeceği ile ilgili kararını ocak ayında açıklayacak.
    • 10.11.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 18:07
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    Marek Hamsik geleceğine devre arasında karar verecek

    Trabzonspor'a transfer olduğu andan itibaren önemli katkılar sağlayan Slovak yıldız Marek Hamsik'in sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.

    35 yaşındaki oyuncu, daha önce ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, antrenörlük kariyerine başlayabileceğini ifade etmişti.

    Devre arasında kararını verecek

    Trabzonspor teknik ekibi, Hamsik ile en az bir 1 daha yola devam etmek istiyor. Oyuncunun ise futbol kariyerine devam edip etmeme ve Trabzonspor ile sözleşmesini uzatıp uzatmama konusundaki kararını, devre arasındaki ara transfer dönemine kadar netleştireceği öğrenildi.

    İtalyan basınında yer alan bir habere göre de Hamsik'in, teknik direktör olarak Napoli altyapısında göreve başlayabileceği ifade edildi.

    Marek Hamsik geleceğine devre arasında karar verecek #1

    'Ciğersiz' zirvede

    Siopis, bu sezon ligde 90 dakika başına rakip sahada en fazla sahipsiz top kazanan orta saha oyuncusu olmayı başardı.

    5.49 ortalama ile rakip sahada sahipsiz top kazanan Siopis'i, 4.7 ile Kasımpaşalı Tırpan takip ediyor.

    Marek Hamsik geleceğine devre arasında karar verecek #2


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