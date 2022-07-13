Marek Hamsik, gelecek sezon için iddialı

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, yeni sezonda üst üste ikinci şampiyonluğu elde etmek istediklerini ve bunu başaracak güçte olduklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranj kentinde kamp yapan bordo-mavili takımın yıldız isimlerinden Marek Hamsik, açıklamalarda bulundu.

Hamsik, geçen sezon sonunda şampiyonluk sevincini bordo-mavili taraftarlarla birlikte yaşadıklarını belirterek, "Açıkçası bireysel olarak tatilde çok bir şey yapmadım. Trabzon'da taraftarla birlikte yeteri kadar kutlama yaptık. Ben de bunun tadını çıkardım. Toplamda zaten 6 tane kutlama oldu. Bu da benim için yeterliydi." dedi.

"Fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum"

Trabzon'a erken gelerek sezonun ilk çalışmasından itibaren takımda yer aldığı hatırlatılan Slovak futbolcu, "Şu an fiziksel olarak kendimi gayet iyi hissediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse de uzun bir tatil yaptım. 5-6 haftalık bir tatil süreci geçirdim. Daha önceki sezonlarda fazla tatil yapma fırsatım olmamıştı. İyi dinlendim, ailemle beraber vakit geçirdim. Sezonun şu an için en önemli dönemindeyiz. Maçlara hazırlanmak için en iyi dönem. Biz de zaten buna odaklanmış durumdayız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Hamsik, sezon bitiminde "Şampiyon 61" yazısını dövme yaptırmasına taraftarlardan çok güzel tepkiler geldiğini belirterek, "Taraftarlarımız için bu kupa belki ilk değil ama uzun süre sonra geldiği için ayrı anlam ifade ediyor. Benim için ilk şampiyonluk. Kazandığım ilk lig kupası olduğu için çok ayrı önemi var. Dövmemi gördüklerinde çok beğendiler, güzel reaksiyon aldım. Ben de onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olacak gücümüz var"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hamsik, "Şartlarımız, kaldığımız otelimiz gayet iyi. Hiçbir şeyin eksikliğini çekmiyoruz. Zor bir sezon olacak. Rakiplerimiz tekrar yarışın içine dahil olmaya çalışacak. Mutlaka iyi transferler yapacaklardır. Bizim için bu sezon, geçen sezonki başarıyı tekrarlamamız önemli. Kolay olmayacak, geçen sezondan belki daha zor olacak ama bunu yapacak gücümüz zaten var." şeklinde konuştu.