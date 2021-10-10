Marek Hamsik istatistiklerde yine fark yarattı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, etkili performansını Slovakya’da da devam ettirdi. Kaptan Hamsik, istatistiklerde yine fark yarattı, takımının en iyisi olmayı başardı.

Bu sezon Trabzonspor ’da tüm maçlarda görev alan Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı’nda da 90 dakika sahada kaldı.

34 yaşında olmasına rağmen müthiş bir istikrarla devam eden yıldız orta saha oyuncusu, ülkesinin Rusya’ya 1-0 kaybettiği maçta Slovakya’nın en iyi ismiydi.

140 kez topla buluşup, 125 pas, 12 başarılı uzun top ve 6 kilit pas gönderen Hamsik, 5 başarılı orta açtı ve 2 kez rakip kaleyi yokladı. Slovakya Milli Takımı, yüzde 74 topa sahip olma ile rakibine karşı büyük üstünlük kurarken, tam 27 şut attı fakat ağları havalandıramadı. Rusya’nın 155 başarılı pasına karşılık Slovakya tam 617 kez pas yaptı.

MUCİZEDEN FAZLASI GEREKİYOR

Kaptan Hamsik, etkili perfomansıyla alkış alırken, Slovakya Dünya Kupası Elemeleri H Grubu’nda 8. maçını yarın Hırvatistan ile deplasmanda oynayacak. Grupta 9 puanı bulunan Slovakya, 2. sıradaki Rusya’nın 7 puan gerisinde bulunuyor. Hamsik ve arkadaşlarına, Hamsik, Rusya maçında 90 dakika görev yaptı. ilk 2 için mucizeden fazlası gerekiyor.