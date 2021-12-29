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Marek Hamsik saçı yapan Trabzonlu

Marek Hamsik saçı yapan Trabzonlu

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı sürerken bordo-mavili takıma gönül veren taraftarlardan da ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bir futbolseverin saçını Hamsik gibi kestirmesi dikkat çekti.