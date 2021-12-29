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    Marek Hamsik saçı yapan Trabzonlu

    Marek Hamsik saçı yapan Trabzonlu

    Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı sürerken bordo-mavili takıma gönül veren taraftarlardan da ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bir futbolseverin saçını Hamsik gibi kestirmesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 12:59
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    Trabzonspor'un saha içi ve dışındaki doğal lideri Marek Hamsik, şehirde büyük saygı görüyor.

    En yakın takipçisi Konyaspor'a 7 puan fark atan bordo-mavililerde şehirde de mutluluk hakim.

    Marek Hamsik saçı yapan Trabzonlu - İZLE

    "SENİN İÇİN KAFAYI BÖYLE YAPTIM"

    Bir Trabzonlu taraftarın, takımın yıldız ismi Marek Hamsik'in saç modelini kendisinde uygulaması sosyal medyada gündem oldu.

    Taraftarın, videoda "Hamsik senin için kafayı böyle yaptım. Bu sene de şampiyon olacağız mı Trabzon'da?" dediği görüldü.

    Marek Hamsik saçı yapan Trabzonlu #1

    Marek Hamsik saçı yapan Trabzonlu #2

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