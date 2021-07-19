Marek Hamsik: Şampiyon olmak fantastik olur

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Marek Hamsik yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da şampiyon olursam futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, basın toplantısında sorulara yanıt verdi.

"MARADONA'NIN REKORUNU KIRMAK ONURDU"

"Ben de buraya geldiğim için, bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Burada herkes futbol için yaşıyor. Napoli'de olduğum gibi, aldığımız sonuçlarla birlikte taraftarlarımızı mutlu edebiliriz.

Diego Maradona'nın Napoli'deki rekorunu kırmak çok büyük bir onurdu. Şu an rekor Mertens'in. Onun adına mutluyum. Bu konular hep geçmiş, ben şu anı ve geleceği konuşmak istiyorum. Trabzonspor'u seçmemin nedeni, buradaki insanların futbol için yaşamaları. Ben de onları mutlu etmek istiyorum."





"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

"Taraftarlarımıza, bana gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Harika bir karşılama yaptılar benim için. Napoli taraftarı gibi bizim taraftarımızın da kulübe ne kadar çılgınca destek verdiğini biliyorum. Zaten hoşuma giden buydu.

Benim bireysel hedefim yok, ben takım için mücadele ederim. Kulübün bir parçası olmak istiyorum. En iyisini yapmak istiyorum. Ben takım arkadaşlarıma iyi bir takım arkadaşı olmak istiyorum. Ben bu takımın bir parçasıyım. Gol ve asist yapmak mutlu eder ama en önemlisi takımın kazanması."





"KUCKA İLE KONUŞTUM"

"Milli takımlardan arkadaşlarımla Trabzonspor'u konuştum. En çok Juraj Kucka ile konuştum. Birçok şeyi bilerek geldim. Başka arkadaşlarım da bana yardımcı oldu.

Çin ve İsveç kariyerlerim oldu. Bunlar önemli ve büyük karardı. İsveç'e EURO 2020'ye hazır gidebilmek için gitmiştim. 3 aylık bir süreçti. Şu an buradayım, fitim, hazırım. Takım için mücadele etmeyi bekliyorum. Çok önemli oyuncular yetişti Slovakya'dan.

Burada ismiyle hatırlanan oyuncularımız da oldu. Onların yolundan devam etmek istiyorum açıkçası."





"BU AŞKIN BİR PARÇASI OLDUM"

"Benim aslında fikirlerim var futbol ve formasyonlar adına. Daha önemlisi hocamızın fikirleri ve istekleri. Ben bir orta sahayım, 2'li 3'lü oynayabilirim. Gol atması istenen bir oyuncuyum. Bunu kariyerimde bolca yaptım. Umarım burada da hocamızın talimatlarıyla devam edeceğim buna.

Takıma katılalı 1 gün oldu. Takım arkadaşlarımla derin sohbetler yapma imkanım olmadı. Geldiğim ilk andan itibaren harika karşıladılar beni. İletişime açıklar. Yeni birini içlerine kolayca kabul edebiliyorlar. Berat'a sözleri ve övgüleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Berat ve diğer takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirsem kendimi çok mutlu ederim.

Burayı seçme sebeplerimden bir tanesi taraftarların takıma duyduğu aşktı. Napoli'de de yıllarca benzer bir şehirde yaşadım. Bu aşkın bir parçası olmaktan ötürü ben de mutluyum."

"TRABZONSPOR İYİ TRANSFERLER YAPTI"

"Trabzonspor, bu transfer dönemini harika geçiriyor. Başkan önemli bir iş yaptı. Trabzonspor bu süreci iyi geçiriyor. Beklentiler de yüksek olacak tabii ki. Biz de bu beklentilere cevap vermeyi umuyoruz.

Hocamla daha önce konuştum. Henüz ikinci günümdeyim. Bu süreci sakatlık olmadan geçirmek en önemlisi. Hocayla sahadaki görevlerim konusunda konuşacak bol bol fırsatım olacak."





"SAÇ STİLİM BANA ŞANS GETİRDİ"

"Şehre bakınca sizinle aynı saç tarzına sahip olan gençleri görünce mutlu olursunuz, ben de oluyorum. Bu saç stili bana şans getirdi. Ben de bu stille olmaya devam edeceğim."

"ŞAMPİYON OLURSAK FUTBOLU BIRAKABİLİRİM"

"Uluslararası çapta maçlar oynadım. Bu tecrübelerimi genç oyunculara aktarmak istiyorum. Onlara tüm geçmişimle yardımcı olacağım. Napoli'de hep şampiyonluk yarışının içerisinde oldum ama maalesef olmadı. Trabzonspor'da şampiyon olursam futbolu bırakabilirim. Şampiyon olmak fantastik bir olay olurdu. Şampiyonluk zor bir yol. Başarabiliriz."

