Marek Hamsik: Şampiyonluğa oynuyoruz, mutluyum

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Marek Hamsik, her maç en çok koşan futbolcular arasında olmasıyla alakalı önemli ipuçları verdi. Slovak oyuncu, "Uykunuza dikkat etmeniz lazım" dedi.

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve şampiyon olmak istediklerini, henüz yolun başında olduklarını söyledi.

"UĞURCAN HARİKA BİR KAPTAN"

"Uğurcan Çakır, harika bir kaptan. Burasının yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız da var ve birbirimize yardım ederek işimizi yapmaya çalışıyoruz."





"UYKUNUZA DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR"

"Sahada geçireceğiniz 1 saatlik idman süresi, fit kalmak için yeterli değil. Yediklerinize, içtiklerinize, uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de yaşımı düşünerek bunlara dikkat ediyorum."

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYORUM"

"Üst seviyelerde oynamak için Trabzonspor'a geldim. Büyük bir takımdayım, şampiyonluk mücadelesi veriyorum, bu beni çok mutlu ediyor."





"ABDÜLKADİR BÜYÜK YETENEK"

"Takım arkadaşlarınız sizden güzel sözlerle bahsettiğinizde mutlu olursunuz. Böyle devam edersen milli takıma gidersin demiştim Berat'a. Milli Takım'a da seçildi. Abdülkadir Ömür, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden, herkes görüyor. Son maçta bize çok yardımcı oldu."





"UMARIM NAPOLI DE ŞAMPİYON OLUR"

"Umuyorum Napoli de şampiyon olur. Böyle biterse aynı anda iki partiyle sezonu kutlamış olacağım. Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun farkındayım. Sadece 10 maç tamamlandı, lig tamamlanmadı. Ligin tamamında namağlup gitmek mümkün değil. Takım kötü gittiğinde de taraftarımızdan destek bekliyoruz. İlk sıradayız, ilk sırada olmanın tadını çıkarıyoruz ama önemli olan ligin sonunda ilk sırada kalabilmek."