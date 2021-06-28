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    Marek Hamsik, Trabzon'da

    Marek Hamsik, Trabzon'da

    Trabzonspor'un 2 yıllık anlaşma sağladığı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 23:28
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 23:45
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    Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, saat 21.30 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi.

    33 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Hamsik’i, kulüp yetkilileri ve çok sayıda taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

    TARAFTARLAR KARŞILADI

    Havalimanında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak tecrübeli oyuncuya tezahüratlarda bulundu.

    Hamsik, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Slovak oyuncu için yarın sağlık kontrolünün sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

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