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    Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a müjde

    Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a müjde

    Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Marek Hamsik, maddi konuları yüz yüze görüşmek için bordo-mavilileri milli takım kampına davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 11:01
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    Trabzonspor, yıldız orta saha oyuncunun transferini sonuçlandırmak için yurt dışı seferine çıkıyor. İlk durak, oyuncunun kulübünün yer aldığı İsveç ardından ise milli takım kampı. Marek Hamsik ise yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum." diyerek görüşmeler öncesi kapıyı araladı.

    Trabzonspor'un orta sahada bir süredir süren arayışlarında menajerlerin önerisiyle gündeme gelen Marek Hamsik, tüm ihtimallerin önüne geçti.

    Marek Hamsik ten Trabzonspor a müjde #1

    HAMSIK TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

    Oyuncuyla yapılan ön görüşmelerden sonra yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz." diyerek milli takım kampına davet eden Marek Hamsik için sefer bugün başlıyor.

    Bordo-mavili kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler, önce oyuncunun ağustos ayında bitecek sözleşmesini daha erkene çekebilmek için kulübü Göteborg yetkilileri ile bir araya gelecek.

    Ardından oyuncunun da yer aldığı Slovakya kampına gidecek olan menajerler, burada futbolcuyla rakamsal pazarlıklara girecek.

    Hamsik'in ilk görüşmelerde istediği yüksek rakamlar 1 milyon 500 bin euro seviyelerine çekilip, imza parası eklenecek.

    Marek Hamsik ten Trabzonspor a müjde #2

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