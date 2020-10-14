Mariano: Galatasaray taraftarı dünyanın en iyisi

Galatasaray ile yollarını ayırarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımına imza atan Mariano, sarı-kırmızılı taraftarlara övgüler yağdırırken, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu.

Galatasaray'ın eski sağ beki Mariano, Milliyet'e konuştu.

Tecrübeli oyuncu, verdiği röportajda 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendikleri maça da değindi.

"GALATASARAY'A MÜTEŞEKKİRİM"

34 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a müteşekkirim. Bu kulüp kariyerime ve hayatıma çok katkı yaptı. Ben de sahada elimden geleni yaparak karşılığını verdiğimi düşünüyorum. Şampiyonluklarla, kupalarla dolu, bir çok farklı milletten insanla kaynaştığım çok güzel bir dönemi geride bıraktım." dedi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Mariano, "Galatasaray taraftarının bana göre dünyada eşi benzeri yok. Onlar gibisine rastlamak zor. Son derece coşkulu ve fanatikler. Galatasaray taraftarı her zaman kalbimde ve sonsuza dek orada olacaklar. Bana olan desteklerinden dolayı onlara müteşekkirim. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onurdu. Bundan böyle bir Galatasaray taraftarıyım." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ YENEN KADRODA OLMAK BÜYÜK ONUR"

Kadıköy'de kazandıkları 3-1'lik derbiyi unutamadığını dile getiren Brezilyalı sağ bek, "Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda yenen kadronun bir parçası olmak, o maçta ilk 11'de olan bir futbolcu olarak gurur verici. Dünyanın en büyük derbilerinden birinde bu şekilde tarihe geçmek büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe maçının kendisi bizim için başlı başına bir motivasyon kaynağıydı. Maç öncesi bir nebze kaygı oluyor ve bu normal ama o günkü zafer duygusunun tarifi yok. Bu önemli maçı kazanmayı gerçekten istedik. Çok çarpıcı ve özel bir galibiyet elde ettik." dedi.