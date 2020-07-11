Mariano, G.Saray ile yollarını ayırıyor

Sezon sonundan Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun menajeri, sarı-kırmızılıların 4 aydır maaş ödemediğini belirterek, Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin de kesilmesinin ardından ekonomik sorunları artan Galatasaray'a bir kötü haber de Mariano'nun menajerinden geldi.

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalının menajeri Marcelo Robalinho, Mariano'nun maaşını alamadığını ve ayrılacağını söyledi.

''4 AYDIR MAAŞ ÖDENMİYOR''

Türkiye'den de iki teklif olduğunu kaydeden menajer, "Mariano'ya Türkiye'den iki teklif var. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayacağız çünkü 4 aydır maaş ödenmiyor" dedi.

"SAMPAOLI İLE UCUZA ÇALIŞIR"

Mariano'nun Brezilya'ya da geri dönebileceğini kaydeden Robalinho, "Brezilya her zaman ihtimaller arasında. Mariano, Sampaoli ile birlikte çalışmak istiyor. Onun için fark yaratan bir hoca o. 'Daha az kazanabilirim ama Sampaoli ile çalışmak isterim' diyor. Bir oyuncunun vereceği kararda çok farklı faktörler etkili olur" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 36 MAÇTA OYNADI

2017'den beri Galatasaray forması giyen Mariano, bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 5 asist yaptı.