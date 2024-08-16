Maribor kalecisinden Fenerbahçe deplasmanı itirafı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaştığı Slovenya ekibi Maribor'u geçen sezon sahasında 3-1 mağlup etmişti.
NK Maribor’un kalecisi Azbe Jug, Fenerbahçe ile oynadıkları maç hakkında bir yıl sonra açıklamalarda bulundu.
"BENİ KÖTÜ ETKİLEMİYOR"
Jug, şu sözlere yer verdi.
Geçen sene Fenerbahçe deplasmanında oynadıktan sonra artık hiçbir taraftar baskısı beni kötü etkilemiyor. Artık sadece gülümsüyorum ve maça odaklanıyorum.
FENERBAHÇE TURU ATLAMIŞTI
Fenerbahçe, Maribor’u kendi sahasında 3-1 yenmiş, deplasmanda ise 3-0’lık skorla turu geçmişti.
Fenerbahçe’nin gollerini, Şükrü Saraçoğlu’ndaki maçta 58. dakikada Rodrigo Becão, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada Dušan Tadić attı. Maribor’un golünü ise 72. dakikada Mark Strajnar kaydetti.
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