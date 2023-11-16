Mario Balotelli, dizinden ameliyat edildi

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12 haftası geride kalan Süper Lig'de teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde topladığı 22 puanla üçüncü sırada yer alan Adana Demirspor'a kötü bir haber geldi.

Yaz transfer döneminde İsviçre Ligi ekibi Sion'dan ayrılan ve Adana ekibine geri dönerek 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Mario Balotelli, dizindeki sorun nedeniyle ameliyat oldu.

"Geçmiş olsun Mario"

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario.