Mario Balotelli korkuttu! İtalya'dan trafik kazası geçirdi

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.
İtalya'nın Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında Balotelli'nin yara almadığı belirtildi.
Durumu iyi
33 yaşındaki yıldızın, trafik kazasının ardından alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.
Balotelli'nin, kazanın ardından aracından ambulansa gittiği sırada yürürken sendelediği görüldü.
Hatırlanacağı üzere İtalyan futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyordu.
Kazanın ardından Mario Balotelli'nin aracı:
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