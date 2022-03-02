Mario Balotelli: Messi ve Ronaldo kadar iyiyim

Mario Balotelli: Messi ve Ronaldo kadar iyiyim

Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mario Balotelli, "Futbol kalitesinde Ronaldo ve Messi'yi kıskanacak hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Nedum Onuoha, The Athletic için Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli ile yaptığı röportajı anlattı.

Mario Balotelli ile röportaj için 5 ay uğraştığını kaydeden Onouha, "Ondaki değişime inanamadım." dedi.

"MESSI VE RONALDO İLE AYNI KALİTEDEYİM"

Balotelli, Onouha'ya verdiği röportajda ise şöyle konuştu:

"Yüzde 100 eminim, bu oyuncularla aynı kalitedeyim; ancak Messi ve Ronaldo'nun seviyelerine gelmek için bazı şansları kullanamadım.

Bu günlerde Ronaldo kadar iyiyim diyemem; çünkü Ronaldo kaç tane Altın Top (Ballon d'Or) kazandı? Messi ve Ronaldo ile kendinizi kıyaslayamazsınız, hiç kimse yapamaz. Ancak futbol kalitesinden bahsedersek, dürüst olmak gerekirse onları kıskanacak hiçbir şeyim yok.





"CITY'DEN AYRILMAM EN BÜYÜK HATALARIMDAN BİRİYDİ"

City'den ayrılmam en büyük hatalarımdan biriydi. Ayrıldıktan sonra Milan'da bir buçuk yıl iyi oynasam da daha sonra bazı problemler yaşadım. Şimdi daha tecrübeliyim, o zaman City'den ayrılmamam gerektiğini biliyorum.

Her yıl City'nin gelişimini, gelişimini ve gelişimini gördük. Orada uzun yıllar Sergio Aguero gibi olabilirdim.

Şimdiki düşünce yapım olsaydı (Gülüyor) City'de muhtemelen Bannol d'Or kazanabilirdim. Buna eminim."