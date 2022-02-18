- Haberler
- Futbol Haberleri
- Mario Balotelli saçlarını kazıttı
Mario Balotelli saçlarını kazıttı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli saçlarını kazıttı.
- İHA
- 18.02.2022 - 17:58
Yaptığı hareketler ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, imajını değiştirdi.
Mario Balotelli, saçlarını kazıtarak idmana çıktı.
TARAFTAR BEĞENDİ
Kulüpten paylaşılan fotoğrafı gören taraftarlar, Balotelli'nin yeni tarzını beğendi.
Deneyimli futbolcu, mavi-lacivertli formayla bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.