Euro
15.49
0.18%
Dolar
13.64
0.46%
Altın
831.29
0.25%
Borsa
2016
0.30%
Bitcoin
553.601
-3.58%
BTXN Coin
38.17
1.08%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Mario Balotelli saçlarını kazıttı

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli saçlarını kazıttı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mario Balotelli saçlarını kazıttı

    Yaptığı hareketler ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, imajını değiştirdi.

    Mario Balotelli, saçlarını kazıtarak idmana çıktı.

    TARAFTAR BEĞENDİ

    Kulüpten paylaşılan fotoğrafı gören taraftarlar, Balotelli'nin yeni tarzını beğendi.

    Deneyimli futbolcu, mavi-lacivertli formayla bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Mario Balotelli saçlarını kazıttı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Papatyam dizisinin Gonca'sı büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şu sıralar aşk sarhoşu...
    Medya

    Papatyam dizisinin Gonca'sı büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şu sıralar aşk sarhoşu...

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, 900 gündür devam ediyor
    Gündem

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, 900 gündür devam ediyor

    Görüş Bildir