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    Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar'ın saçını çekti

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçında ilginç bir olay yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 09:19
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    Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar'ın saçını çekti

    Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

    SADIK'IN SAÇINI ÇEKTİ

    Müsabakada Mario Balotelli ile Sadık Çiftpınar arasında bir olay yaşandı.

    Adana Demirspor'un santrforu Mario Balotelli, mücadelenin 7. dakikasında Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü.

    Bu pozisyonun ardından VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.

    Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar ın saçını çekti #1

    Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar ın saçını çekti #2

    Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar ın saçını çekti #3

    Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar ın saçını çekti #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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