Mario Balotelli: Suudi Arabistan'a gidebilirim Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, geleceği hakkında "Projeleri işe yararsa birkaç yıl içinde ben de Suudi Arabistan'a gidebilirim" dedi.

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Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı eski golcüsü Mario Balotelli, Jose Mourinho ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan futbolcu, sözlerine şöyle başladı:

Milan'ın genç bir forvete ihtiyacı olduğunu biliyorum. İşte buradayım (Gülerek). Genç oyuncuların San Siro'da yarışmak zorunda kalması Milan için ciddi bir sorun. Pioli'yi seviyorum ama Leao gününde olmadığı zaman Milan için işler iyi gitmiyor.

"Mourinho her zaman kazanan bir teknik adam"

Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Balotelli, şu ifadeleri kullandı:

Oyunla ilgili kendi fikirleri var ama taktiklere çok fazla odaklanmaz. Özel bir karaktere sahip. O her zaman kazanan bir teknik adam.

"Ben de Suudi Arabistan'a gidebilirim"

33 yaşındaki isim, geleceği hakkında ise şunları dedi: