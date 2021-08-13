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    Mario Balotelli, tecavüz davasından aklandı

    Mario Balotelli, tecavüz davasından aklandı

    Mario Balotelli, 2017'de Nice'de oynadığı dönemde karşılıklı rızayla birlikte olduğu reşit olmayan bir genç kızın şantaj girişimine gasp davasıyla karşılık verdiği hukuki süreçten aklanarak çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 09:42
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    2017 Temmuz'unda Balotelli Nice'de oynarken yaz tatili döneminde reşit olmayan bir kızla karşılıklı rıza ile birliktelik yaşamış, ilişki yaşandığı sırada yaşını gizleyen genç kız ise 'susma payı' olarak İtalyan oyuncudan 100 bin euro talep etmişti.

    Durumu gasp girişimine uğradığını belirterek adli makamlara taşıyan Balotelli'nin bu hareketine ise genç kız tecavüz davası açarak karşılık vermişti.

    AVUKATLARI SUÇSUZ OLDUĞUNU KANITLADI

    Yıllardır süren davada Balotelli'nin avukatları kızın yaşını gizlediğini açıkça belirttiği telefon görüşmelerini, ses kayıtlarını ve görgü tanıklarını delil olarak sundu ve kendisine atfedilen suçun asılsız olduğunu mahkeme heyetine kanıtladı.

    Mario Balotelli, tecavüz davasından aklandı #1

    TÜM SUÇLAMALARDAN AKLANDI

    Balotelli'nin üzerine atılan tüm suçlardan aklandığı ve haklı bulunduğunun açıklandığı mahkeme sürecinin ardından İtalyan yıldızın avukatı yaptığı değerlendirmede, "Bu kabul edilemez ve aşağılayıcı suçlamanın haksız olduğunun kanıtlanmasının ardından Mario çok mutlu." açıklamasını yaptı.

    Mario Balotelli, tecavüz davasından aklandı #2

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