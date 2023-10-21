Mario Balotelli'den iddialı sözler: Ben olsam Adana Demirspor, Avrupa'daydı Adana Demirspor'un başarılı futbolcusu Mario Balotelli, "Ben olsam Avrupa'da oynuyorduk" diyerek kendisine olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdik.

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Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, TV Play'e açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'a bir sezonluk aranın ardından geri dönen İtalyan yıldız, "Adana Demirspor Avrupa'da değil çünkü ben play-off'tan sonra geldim, yoksa şu anda Avrupa'da oynuyor olurduk." sözlerini sarf etti.

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"Henüz atlatamadım"

Milli Takım'da çalışan bazı insanlardan nefret ettiğim anlar oldu. Doğruyu söylemek gerekirse, İtalya'nın maçlarını izlemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum çünkü takımla birlikte oynamak istiyorum. Mancini'ye çok şey borçlu olduğum doğru ve bence o da bana çok şey borçlu. Milli Takım'la ilgili en büyük acı Makedonya maçıydı. (İtalya'nın Dünya Kupası'na gidemediği maç) Makedonya gol attığında maçı açtım çünkü inanamadım. Bu hayal kırıklığını henüz atlatabildiğimi sanmıyorum. Milli Takımla birlikte başka bir oyuncu oldum.

"Artık beni istemiyordu"

İtalya Milli Takımı formasını en son 2018 yılında giyen 33 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Ocak ayında aday kadroya davet edilmesini ancak daha sonra Makedonya maçında olmamasının Mancini'nin suçu olmadığını söyledi. Balotelli, "Mancini beni her zaman sevdi ama milli takım teknik direktörü olduğunuzda seçim yapmak zor. Belki bazı oyuncular beni istemiyor. Çağrılmamam onun seçimi değildi, bundan yüzde yüz eminim. Üst kademelerden ya da milli takımdan birileri artık beni istemiyordu ama Mancini değil." sözlerini sarf etti.

"Benden fazla fark yaratamaz"

Kalite açısından benim gibisi yok. Milli takım için asla pes etmeyeceğim. Makedonya'dan sonra artık milli takıma gitmek istemediğimi söyledim ama bu bir üzüntü anıydı. Sonra dikkatli bir şekilde düşününce, gerçekte kapıyı asla kapatmayacağımı anladım. Milli takımda ilk 11'de olmamak da sorun olmazdı, son bölüme girerken bile oyuna girsem kimsenin benden daha fazla fark yaratamayacağını biliyorum. Spalletti, fikirlerini takıma aktarmak için en uygun teknik direktör

"Ben olsam Avrupa'ya giderdik"

Adana Demirspor'a bir sezonluk aranın ardından geri dönen İtalyan yıldız, "Adana Demirspor Avrupa'da değil çünkü ben play-off'tan sonra geldim, yoksa şu anda Avrupa'da oynuyor olurduk." sözlerini sarf etti.

Balotelli son olarak, "16 yaşındayken Gana için oynayabilirdim ama İtalya için 18 yaşımı tamamlamayı bekledim. Diğerlerinden daha fazla hata yapmadım, bu kötü etiketin üzerime nasıl yapıştığını anlamıyorum." dedi.