Mario Balotelli'den kendisini eleştiren Zlatan Ibrahimovic'e olay gönderme Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli'yi eleştiren açıklamalar yapmıştı. Mario Balotelli sosyal medya hesabından İsveçli efsanenin sözlerine fotoğrafla cevap verdi.

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Son olarak Milan forması giyen ve temmuz ayı başında futbolu bırakan İsveçli efsane Zlatan Ibrahimovic, Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'yi eleştirmişti.

"Balotelli tüm yeteneklerini kaybetti"

Mario Balotelli'nin yeteneğini kullanmada başarısız olduğunu vurgulayan Zlatan, "Çok yazık! Mario çok yetenekli bir oyuncuydu ama tüm yeteneklerini kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.

Zlatan'a Şampiyonlar Ligi kupasıyla cevap verdi

Balotelli, Ibrahimovic'in bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla cevap verdi. Tecrübeli forvet, Inter ile 2009-10 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını paylaşıp İsveçli efsaneyi etiketledi.

Hatırlanacağı üzere Zlatan Ibrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamamıştı. İsveçli eski futbolcu kariyerinde toplam 32 kupa kaldırma başarısı göstermişti.