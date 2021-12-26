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    Mario Balotelli'den nefis gol

    Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Göztepe ağlarına attığı klas golle izleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 17:53
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    Mario Balotelli'den nefis gol

    Adana Demirspor'un dünyaca ünlü forveti Mario Balotelli, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta kaydettiği inanılmaz golle dikkatleri üzerine çekti.

    Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Mario Balotelli eski günlerini anımsatan harika bir gol kaydetti.

    Mario Balotelli den nefis gol #1

    Mario Balotelli den nefis gol #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    BALOTELLI'DEN ENFES GOL

    Mücadelede dakikalar 16'yı gösterirken Adana Demirspor kontra atağa çıktı. Balotelli'nin uzun topunda Göztepe savunması, topu kaleci İrfan Can'a göndermek istedi ancak top kısa kalınca İrfan Can topu ceza sahası dışında kafayla uzaklaştırmak istedi. Sonrasında topla buluşan Yunus Akgün pasını Balotelli'ye verdi.

    İtalyan golcü yaklaşık 25 metreden harika bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Kaleci İrfan Can'ın önde olmasını iyi değerlendiren Balotelli takımını 1-0 öne geçirdi.

    Mario Balotelli den nefis gol #3

    GOLE SEVİNMEDİ, YILLAR ÖNCESİNİ HATIRLATTI

    Golün ardından İtalyan golcü olduğu yerde kaldı ve sevinç gösterisinde bulunmadı. Takım arkadaşları, Balotelli'nin yanına gelerek İtalyan futbolcuyu tebrik edip golü kutladılar.

    Mario Balotelli den nefis gol #4

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