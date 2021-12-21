Mario Balotelli'den Yunus Akgün'e garip tebrik

Adana Demirspor'u Galatasaray karşısında öne geçiren Yunus Akgün'e Mario Balotelli'den enteresan bir tebrik geldi.

Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Galatasaray'a karşı takımının golünü atan Yunus Akgün'e ilginç bir hareket yaptı.

BALOTELLI USULÜ TEBRİK

Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün, Adana Demirspor'u öne geçirdikten sonra sevincini sakin bir şekilde yaşadı. Takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Yunus Akgün'e son olarak Mario Balotelli kafasını tekmeleyerek tebrik etti.

İşte Balotelli'nin tebriği: