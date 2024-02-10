Mario Balotelli'nin son hali gündem oldu! Sakatlık yaramış...

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle bitti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mamadou Fall, 32. dakikada Aytaç Kara ve 57. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.
Bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 38'e yükseltirken, sekiz maçtır galip gelemeyen Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.
Fazla kilolaları dikkat çekti
Öte yandan maça sonradan giren yıldız golcü Mario Balotelli, sakatlığının ardından ilk kez süre aldı.
Her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken İtalyan golcünün fazla kilolaları izleyenlerin dikkatini çekse de takımının tek golünü atan Balotelli, Adana Demirspor adına tek golü atarak gelecek adına umut verdi.
Teknik direktör Hikmet Karaman'ın da tecrübeli oyuncudan hemen kilo vermesini istediği de gelen haberler arasında.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış