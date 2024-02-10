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Mario Balotelli'nin son hali gündem oldu! Sakatlık yaramış...

Mario Balotelli'nin son hali gündem oldu! Sakatlık yaramış... Sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya mağlup olan Adana Demirspor, ligdeki galibiyet hasretini dindiremezken takımın yıldızı Mario Balotelli'nin görüntüsü olay oldu.