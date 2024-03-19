Mario Branco, Trabzonspor maçını Portekiz basınına anlattı: Canımız tehlikedeydi

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Branco, Fenerbahçeli futbolcuların bordo-mavili taraftarlara saldırdığı iddialarını reddetti. Oyuncularının suçlamaları kabul etmediğini belirten Branco, olayların nefsi müdafaa içinde gerçekleştiğini vurguladı.

"Hayatları tehlikedeydi"

Deneyimli futbol adamının açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyebilirim.