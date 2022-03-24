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    Mario Gomez: Valerien Ismael konusunda dikkat edin

    Mario Gomez: Valerien Ismael konusunda dikkat edin

    Beşiktaş'ın eski yıldız golcüsü Mario Gomez, Wolfsburg'tan teknik direktörü olan Valerien Ismael konusunda siyah-beyazlı futbolcuları uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:18
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    Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından yola Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş, başarısız sonuçların ardından teknik direktörlük koltuğuna 46 yaşındaki Fransız Valerien Ismael getirdi.

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın anlaşma sağladığı Valerien Ismael, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olurken siyah-beyazlıların eski yıldız golcüsü Mario Gomez, Wolfsburg'tan teknik direktörü olan Valerien Ismael hakkında açıklama yaptı.

    Mario Gomez: Valerien Ismael konusunda dikkat edin #1

    MARIO GOMEZ UYARDI

    Kendisinin eski Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael hakkında konuşan Mario Gomez, oyuncuları idmanları konusunda uyardı.

    Gomez: "Valerien Ismael inanılmaz hırslı bir hocadır. Asla formda olmayan biri sahada forma şansı bulamaz, ismi kim olursa olsun. İdmanları çok ağırdı,r futbolcular kendini şimdiden hazırlasın. Beşiktaş’ta güzel işler başaracağına eminim. Çünkü duygularıyla hırsıyla yaşıyor." dedi.

    Geçtiğimiz günlerde Valerien Ismael'in, teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı ve Gomez'in de etkisiyle kabul ettiği öğrenildi.

    Mario Gomez: Valerien Ismael konusunda dikkat edin #2

    Mario Gomez: Valerien Ismael konusunda dikkat edin #3


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