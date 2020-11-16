Mario Gomez'den kartal pençesi

Beşiktaş'ın 'Eyşan' lakaplı eski golcüsü Mario Gomez, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'la bir fotoğraf çekildi. Kartal pençesi yapan eski futbolcu, siyah-beyazlı taraftarları duygulandırdı.

Beşiktaş'ta bir sezonda attığı 28 golle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak siyah-beyazlı takımda kalmak istemediği için 'Eyşan' lakabını alan Mario Gomez, eski kulübünü unutamıyor.

Stuttgart'tan takım arkadaşı olan mili futbolcumuz Ozan Kabak ile bir fotoğraf çekilen Gomez, kartal pençesi yaptı.

Eski Alman futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

GOMEZ'E NEDEN EYŞAN DENİYOR?

Peki Mario Gomez'e takılan Eyşan lakabının anlamı nedir? Kısaca anlatalım...

Bir dönem Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı Ezel dizisinden bir karakter olan Eyşan; arkadaşlarıyla birlikte bir soygun düzenleyerek suçu kendisine aşık olan Ömer'in üstüne atar. Cezaevinden farklı bir yüz ve kimlikle çıkan Ömer ise intikam peşine düşse de Eyşan'ın aşkından vazgeçemez.

Beşiktaş formasıyla 2015-2016 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Alman golcü ise siyah-beyazlılarda kalmak istemeyip, Wolfsburg gibi bir takıma transfer olmuş ve taraftarların tepkisini çekmişti.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemeyen Alman futbolcuyu unutamayan taraftarlar, bu yüzden Gomez'e 'Eyşan' lakabını takmıştı.