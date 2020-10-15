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- Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu
Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 17:07
- Güncelleme : 15.10.2020 - 17:07
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Mario Jardel, Record'a verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.
"LEWANDOWSKI'NİN YAPTIĞINI 7 SEZON ARKA ARKAYA YAPTIM"
Kariyerinde birçok önemli futbol takımının formasını giyen "Süper Mario" lakaplı Jardel, kariyerinin en parlak dönemlerini Sporting ve Porto'da yaşasa da Galatasaray taraftarının kalbine kazınmış durumda...
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Verdiği röportajda "Dünyada benim kadar iyi kafa golü atabilen bir forvet yok." diyen Jardel, "Evet, sanırım futbolda tarih yazdım. Benzersizim. Ve bunu alçakgönüllülük ile söylüyorum. Lewandowski yılda 55-60 gol atan tek futbolcu! Ben bunu 6-7 yıl boyunca arka arkaya yaptım." diyerek iddialı açıklamalarını sürdürdü.
Öte yandan Mario Jardel, "Şu anda aktif futbol oynasaydım mevcut dönemde 150-200 milyon euro değerim olurdu." diyerek sözlerini tamamladı.