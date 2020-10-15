Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Record'a yaptığı açıklamada, "Sanırım futbolda tarih yazdım. Benzersizim" diyerek kariyerinde büyük başarılara imza attığını söyledi.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Mario Jardel, Record'a verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.

"LEWANDOWSKI'NİN YAPTIĞINI 7 SEZON ARKA ARKAYA YAPTIM"

Kariyerinde birçok önemli futbol takımının formasını giyen "Süper Mario" lakaplı Jardel, kariyerinin en parlak dönemlerini Sporting ve Porto'da yaşasa da Galatasaray taraftarının kalbine kazınmış durumda...

Galatasaray 2-1 Real Madrid Jardel (Altın Gol) - İZLE



Verdiği röportajda "Dünyada benim kadar iyi kafa golü atabilen bir forvet yok." diyen Jardel, "Evet, sanırım futbolda tarih yazdım. Benzersizim. Ve bunu alçakgönüllülük ile söylüyorum. Lewandowski yılda 55-60 gol atan tek futbolcu! Ben bunu 6-7 yıl boyunca arka arkaya yaptım." diyerek iddialı açıklamalarını sürdürdü.

Öte yandan Mario Jardel, "Şu anda aktif futbol oynasaydım mevcut dönemde 150-200 milyon euro değerim olurdu." diyerek sözlerini tamamladı.