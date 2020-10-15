Dolar
7.9453
0.4386%
Euro
9.3036
0.1269%
Altın
1899.63
-0.1188%
Borsa
1181.76
-0.6331%
G. Altın
483.749
0.0196%
Bitcoin
90837.98
-0.0237%
EXEN Coin
11.25
-7.33%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Record'a yaptığı açıklamada, "Sanırım futbolda tarih yazdım. Benzersizim" diyerek kariyerinde büyük başarılara imza attığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 17:07
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 17:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Mario Jardel, Record'a verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu.

    "LEWANDOWSKI'NİN YAPTIĞINI 7 SEZON ARKA ARKAYA YAPTIM"

    Kariyerinde birçok önemli futbol takımının formasını giyen "Süper Mario" lakaplı Jardel, kariyerinin en parlak dönemlerini Sporting ve Porto'da yaşasa da Galatasaray taraftarının kalbine kazınmış durumda...

    Galatasaray 2-1 Real Madrid Jardel (Altın Gol) - İZLE

    Verdiği röportajda "Dünyada benim kadar iyi kafa golü atabilen bir forvet yok." diyen Jardel, "Evet, sanırım futbolda tarih yazdım. Benzersizim. Ve bunu alçakgönüllülük ile söylüyorum. Lewandowski yılda 55-60 gol atan tek futbolcu! Ben bunu 6-7 yıl boyunca arka arkaya yaptım." diyerek iddialı açıklamalarını sürdürdü.

    Öte yandan Mario Jardel, "Şu anda aktif futbol oynasaydım mevcut dönemde 150-200 milyon euro değerim olurdu." diyerek sözlerini tamamladı.

    Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir