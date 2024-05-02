Mario Jardel: Para başarı getirmez, bunun örneği Fenerbahçe Galatasaray'ın eski forvetlerinden Mario Jardel, kariyerine ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Eski golcü, Fenerbahçe'nin çok para harcadığını ancak bunun başarıyı getirmediğini söyledi.

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Galatasaray'ın iz bırakan forvetlerinden Mario Jardel, Türkiye gazetesine açıklamalar yaptı. Jardel, kendisi gibi bir forvetin şu an 300 milyon euro edeceğini belirtti.

İstanbul'da kendini çok mutlu hissettiğini dile getiren Jardel, "Sürekli gelmek istiyorum. Burası benim ikinci evim ve Galatasaray'daki hatıralarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Galatasaray umarım bu sezon da şampiyon olur ve ben gelip izlerim." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin oluşturduğu etkiyi kısa da olsa siz oluşturmuştunuz. Kendisine gösterilen sevgiyi şu an kıskanıyor musunuz?

Icardi şu an çok büyük bir iş yapıyor ama ben biliyorum ki benim yaşadığım başarılar hiçbir zaman silinemeyecek. Süper Kupa'yı kazanmıştık. Büyük bir beklentiyle gelmiştim ve attığım gollerle karşılığını vermiştim.

"Pişmanım"

Tabii ki büyük bir pişmanlığım var. Daha uzun kalmalıydım. Belki 3-4 sene daha kalsaydım benim için çok daha farklı senaryolar gelişebilirdi. Icardi de kendinden bekleneni veriyor. Biz kendi tarihimizi yazdık, o da kendi tarihini yazıyor. Farklı zamanlar olsa da Galatasaray her zaman en iyi futbolcuları seçebiliyor ve bundan da sonuç alıyor.

"Sosyal medyanın etkisi var"

Modern futbol çok değişti ve yetenekli isimler azalmaya başladı. Eskisi gibi sabit ve çok gol atan santrfor kalmadı. Benim dönemdeki gol ortalamalarına şu an rastlanılmıyor. Şu an fiziğin öne çıktığı bir anlayış var. Sosyal medyanın da gelişmesiyle beraber oyuncular da saha içi yerine saha dışına çıkabiliyor.

Galatasaray özelinde değerlendirme yapacak olursak, bizim dönem çok daha başarılıydı. Ummadık kupalar ve zaferler yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile mücadele ettik.

"Başarı parayla olmaz"

Başarı sadece parayla ilgili değil. O dönem Fatih Terim ve Mircea Lucescu gibi hocaların da ciddi katkısı vardı. Şu an da Okan Buruk aynı şekilde devam ediyor. Mesela Fenerbahçe uzun zamandır çok harcama yapıp, büyük yatırımlar yapıyor ama istenen başarıları yaşayamadılar. Bazen bütün parçaların bir yere oturması gerekiyor.

"Şu an olsam 300 milyon euro ederim"

Şu an 20 gol atan oyuncu 150 milyon euroya satılıyor. Jardel gibi isim olsa 50-60 gol atsa 300 milyon euro ederdi. Para çoğaldı ama kalite yükselmedi.

"Taraftar hala çok iyi"

Geçen sene Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçı statta izledim ve aradan geçen onca seneye rağmen taraftarın içindeki coşkuyu kaybetmediğini gördüm. Oyuncular itekliyorlardı. Galatasaray forması giyen bir futbolcu bilir ki o taraftar senin tüylerini diken diken eder.

Şu an Galatasaray'da en beğendiğin isimler kim?

İlk başta Muslera, sonra Icardi, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz dikkatimi çekiyor. Barış özellikle yeni çıktı ama iyi görünüyor. Takımın iyi olması, ana omurga çok önemli. Okan Buruk da bunu iyi değerlendiriyor. Ben de bu takımda oynamak isterdim.

Galatasaray'da oynadığın en iyi ilk 11'i oluşturur musun?