Dolar
6.86
0.0014%
Euro
7.787
0.0359%
Altın
1801.77
-0.0443%
Borsa
118398.67
3.127%
G. Altın
397.356
-0.0467%
Bitcoin
63462.37
-0.6997%
21ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 21 C

    Mario Jardel'den Galatasaray isyanı

    Galatasaray'ın eski oyuncusu Mario Jardel, Ankaragücüne 1-0 kaybedilen maç sonrasında bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 02:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mario Jardel'den Galatasaray isyanı

    Galatasaray'ın 2000-2001 sezonunda forma giyen Brezilyalı oyuncu Mario Jardel çok sinirlendi.

    Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 yenildiği maçın ardından paylaşımda bulunan Brezilyalı, "Sana neler oluyor Galatasaray? Neden kazanamıyorsun?" dedi.

    Mario Jardel'den Galatasaray isyanı #1

    FORVET LAZIMSA BEN GELİRİM

    Çektiği videoda Galatasay'a sitem eden Jardel, "Paran var, yapılanman, maaşların iyi. Forvet lazımsa ben gelirim. Kazanman için benim geri gelmem mi lazım?" sorusunu yöneltti.

    Mario Jardel'den Galatasaray isyanı VİDEO

    Görüş Bildir