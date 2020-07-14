Mario Jardel'den Galatasaray isyanı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Mario Jardel, Ankaragücüne 1-0 kaybedilen maç sonrasında bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın 2000-2001 sezonunda forma giyen Brezilyalı oyuncu Mario Jardel çok sinirlendi.

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 yenildiği maçın ardından paylaşımda bulunan Brezilyalı, "Sana neler oluyor Galatasaray? Neden kazanamıyorsun?" dedi.

FORVET LAZIMSA BEN GELİRİM

Çektiği videoda Galatasay'a sitem eden Jardel, "Paran var, yapılanman, maaşların iyi. Forvet lazımsa ben gelirim. Kazanman için benim geri gelmem mi lazım?" sorusunu yöneltti.

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