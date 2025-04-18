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Mario Lemina, Aaron Boupendza'yı unutmadı

Mario Lemina, Aaron Boupendza'yı unutmadı Galatasaray'ın Gabonlu futbolcu Mario Lemina, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden vatandaşı Aaron Boupendza'yı unutmadı ve maçın ardından üzerinde onun fotoğrafı olan tişörtü tribünlere gösterdi.