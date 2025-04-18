Mario Lemina, Aaron Boupendza'yı unutmadı
İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, geçtiğimiz günlerde vefat eden vatandaşı Aaron Boupendza'yı unutmadı.

TİŞÖRTÜNÜ GÖSTERDİ

Lemina, maçın ardından üzerinde Boupendza'nın fotoğrafı olduğu tişörtü tribünlere gösterdi.

HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aaron Boupendza, geçtiğimiz günlerde Çin'de bir kaza sonucu 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor