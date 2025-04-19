Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'ın oyuncusu Mario Lemina, maç sonu çıkış tünelinde kısa bir açıklama yaptı.
"BİZ ŞAMPİYONUZ!"
Gabonlu futbolcu, şampiyonluk yarışı hakkında sorulan soruya, "Yarış falan yok! Biz şampiyonuz!" şeklinde cevap verdi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Lemina, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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