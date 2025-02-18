Mario Lemina ilk maçında mest etti

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Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, Rizespor maçında gelen galibiyette başrol oyunculardan birisi oldu.

Maçın 60. dakikasında oyuna dahil olan Lemina, oyuna girdiği andan itibaren takımının çehresini değiştirmeyi başardı.

Orta sahada Torreira ile yan yana oynayan takımın merkezine büyük direnç kazandıran Lemina, öne geçen Gabriel Sara'nın da büyük bir konfor ile oynamasını sağladı.

ORTA SAHAYI DOMİNE ETTİLER

Lemina oyuna girdikten sonra Galatasaray, Lucas Torreira'nın da etkisiyle neredeyse tüm ikinci topları kontrolüne aldı ve atak sürekliliği sağladı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golde ise Lemina'nın kafasıyla aşırdığı topa Osimhen dokundu ve Gabonlu oyuncu güzel oyununun yanına bir de asist eklemiş oldu.

1695 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Mario Lemina, 1695 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.