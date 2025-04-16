Mario Lemina'dan Aaron Boupendza için paylaşım

Türkiye’de Hatayspor forması giyen ve son olarak Çin kulübü Zhejiang FC'de top koşturan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, hayatını kaybetti.

28 yaşındaki futbolcunun ölüm şekline dair henüz net bir açıklama yapılmazken, Çin’de bulunduğu apartmanın 11. katından düştüğü iddia edildi.

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, milli takımdan arkadaşı Aaron Boupendza'nın vefatına kayıtsız kalmadı.

"RUHUN HUZU İÇİNDE YATSIN"

Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın.