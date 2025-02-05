Mario Lemina'dan Galatasaray için flaş paylaşım

Haber Merkezi
Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam (çarşamba) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Lemina'dan da taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Lemina, sosyal medya hesabından kum saatli bir paylaşımda bulundu. Lemina'nın bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
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