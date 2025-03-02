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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan dev maç, golsüz eşitlikle sona ermişti.

Derbi sonrası basın toplantısında "Maymun gibi zıpladılar" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gündem yaratmıştı.

LEMINA'DAN MOURINHO CEVABI

Bu sözler üzerine ise Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, açıklamalarda bulundu.

Lemina, kupada Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından Beyaz TV'ye konuştu. Gabonlu oyuncunun röportajı, cumartesi gecesi yayınlanan programda verildi.

"SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Lemina, "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" sorusunun ardından, "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho'nun) biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz." yanıtını verdi.