Mario Mandzukic'ten Beşiktaş'a olumlu cevap

Sezon başında Beşiktaş'tan 4 milyon euro maaş isteyen Mario Mandzukic, takımsız kalınca parayı düşürdü. Hırvat golcü, siyah-beyazlıların 1.5 milyon euroluk teklifine sıcak bakıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar ile rekabet edebilecek bir santrfor almayı planlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlı idarecilerin, bir süredir boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

Sezon başında 34 yaşındaki golcüyle görüşen Kartal, 4 milyon euro maaş isteyince tecrübeli oyuncuyla anlaşamamıştı.

BU KEZ OLUMLU YAKLAŞTI

Futbolcuyla yeniden iletişime geçen yönetimin, 1.5 milyon euroluk bir teklif sunduğu ve Mandzukic'in de Beşiktaş'a gelmeye bu kez sıcak baktığı belirtildi.

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

Kariyeri boyunca Bayern Münih ve Juventus gibi önemli kulüplerin formalarını giyen Mandzukic, son olarak Al Duhail'de oynamıştı.

Katar ekibiyle yollarını ayıran forvet oyuncusu, bir süredir Zagreb'de bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.