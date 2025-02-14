Samsunspor’un ve Çad Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, Nuri Asan Tesisleri'nde DHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAMIZ GEREKİYOR Kİ AVRUPA'YA GİDEBİLELİM"

Ligi üst sıralarda bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istediklerini belirten Mouandilmadji, şu şekilde konuştu:

"İLK OLARAK TAKIM BAŞARISI, İKİNCİ OLARAK BENİM BAŞARIM"

Takım başarısının temelinin takımdaşlık olduğunu vurgulayarak, kişisel başarıdan önce takımın başarısını önemsediğini belirten Mouandilmadji, şu ifadeleri kullandı:

Samsunspor’un başarı nedenlerini ve bir forvet olarak sebep söyleyecek olursam bunun bir takım çalışması sonucunda olduğunu söyleyebilirim. 2 sezondur birlikte oynuyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Neleri istediğimizi çok iyi bir şekilde biliyoruz. Başarımızın ana temel unsuru bence buradaki takımdaşlık ve birbirimizi iyi tanıyor olmamızdır. Bireysel başarılarımdan ziyade önemli olan takımın göstermiş olduğu başarıdır. Ben her sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Atmış olduğum goller, yapmış olduğum asistlerden dolayı çok mutluyum ama bu şekilde devam etmem gerekiyor. Takıma destek olmaya devam etmem gerekiyor ki Süper Lig’de üst sıralarda kalabilelim. İlk olarak takımın başarısı yer alıyor, ben ise ikinci sıradayım. Biz forvet oyuncuları olarak her fırsatı değerlendirmek için her zaman hazır olmamız gerekiyor. Ben de bir forvet olarak daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Bu sebepten de çok sıkı bir şekilde çalışıyorum. Takıma ve taraftara destek olmak anlamında her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam edip daha fazla gol atmak istiyorum. Forvet olarak bir idol gösterecek olursam o kişi Luis Suarez olur. Kendisini gerçekten çok beğeniyorum.