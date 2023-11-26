Marius Mouandilmadji'den Beşiktaş kalesine harika gol

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ise ev sahibi takım Samsunspor harika bir gole imza attı.
Şık vuruşla, Mert'i geçti
Dakikalar 25'i gösterdiğinde ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Zeki Yavru yerden seken topa sol ayağıyla orta yaptı.
Penaltı noktasının yakınında bulunan Marius Mouandilmadji, kaleye sırtı dönük pozisyonda sağ ayağıyla harika bir akrobatik vuruş yaparak topu kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturdu.
Çad uyruklu oyuncunun attığı bu gol ise sosyal medyaya damga vurdu. 25 yaşındaki futbolcunun golü büyük beğeni topladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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