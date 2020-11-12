Marius Sumudica: Berna Gözbaşı ile görüştüm

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserisporlu Denis Alibec'in kendisini Kayserispor'a çağırdığını ifade etti. Sumudica ayrıca Başkan Berna Gözbaşı ile görüştüğünü de anlattı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, daha önce Romanya'da teknik direktörlüğünü yaptığı şu an da Kayserispor forması giyen Denis Alibec'in kendisine mesaj attığını açıkladı.

"DENIS ALIBEC MESAJ ATTI"

Marius Sumudica, "Denis Alibec, Beşiktaş'ı 3-1 yendiğimiz maçın öncesinde bana mesaj attı, 'Haydi şampiyonluk için Kayserispor'a gel' dedi." ifadelerini kullandı.





Kayserispor'un Bayram Bektaş ile yollarını ayırmasının ardından Denis Alibec'in eski teknik direktörüne davet gönderirken, Sumudica konu hakkında açıklamalarına devam etti.

"BERNA GÖZBAŞI İLE KONUŞTUM"

Marius Sumudica ayrıca, "Kayserispor'da aranan bir isim olduğumu biliyorum. Orada 1,5 yılda 14 milyon euroluk yatırım yapan özel başkan Berna Gözbaşı ile konuştum. Yaza kadar sözleşmem olduğunu söyledim. Şu an hiçbir yere gidemem ama önümüzdeki yaz isterlerse anlaşabileceğimizi söyledim. Denis Alibec'in mesajına cevap verecek vaktim olmadı. Bu röportaj aracılığıyla 'Yakında görüşürüz Denis' diyebilirim." dedi.

Rumen teknik adam, Denis Alibec ile ilgili "Onu izledim, şanssız anlar yaşadı. Olağanüstü işler de yaptı. Türkiye'ye uyum sağlamak gerçekten kolay değil." diyerek sözlerini noktaladı.



