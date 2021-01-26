Marius Sumudica: Erdoğan'a hayranım umarım tanışırım

Rizespor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rizespor’da teknik direktör Marius Sumudica, Çaykur Didi Stadytumu’nda düzenlenen imza töreni ile 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

İmza töreninde Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da yer aldı.

Teknik direktör Sumudica yaptığı açıklamada, öncelikle basın toplantısına yoğun ilgi gösteren gazetecilere teşekkür ederek başladı. Deneyimli teknik adam, “Bu kadar gazetecinin burada olmasından dolayı çok mutluyum. Kalpleri aynı anda atacak iki insan bir araya geldi şu anda. Gaziantep’i bıraktıktan sonra ara vermek istiyordum aslında. Gaziantep’ten ne olduğu ile ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gelecekte onlara şans diliyorum. Gerçekten büyük bir performans gösterdiğim bir kulüp oldu. 3’üncü sırada 31 puanla bıraktım ama benim için artık orası bitti. Şimdi hayatımın yeni bir sayfasını açıyorum yeni bir bölümdeyim.” diye konuştu.

"RİZE'NİN TEKLİFİNİ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"

Sumudica, “Başkanımıza sorduğunuz, her sene 2-3 hoca değiştirmesiyle ilgili olan soruya ben de cevap vermek istiyorum.” diyerek şunları söyledi: “Ben son 8 senede çalıştığım hiçbir kulüpte 1 seneden az çalışmadım. Romanya, Türkiye, Arabistan olsun hep 3 antrenörden biri olarak gösterildim ve hiçbir zaman 1 yıldan önce takımdan ayrılmadım. Ben Rize’ye 6 aylığına gelmedim. Bana yarın 3-4 milyon euroluk teklif gelirse, elimin tersiyle iteceğim bunu. Ben 1,5 senelik kontratımı bitirmek için geldim. Orta vadeli bir planım var, umarım bu uzun vadeliye döner. Çünkü iki tarafta da birbirinden memnun olursa bu 1,5 seneye, 1,5 sene daha artırabiliriz. Bu yaşayacağım 1,5 sene içinde başkanım emin olabilir, onlar memnun olmadığı sürece ben hiçbir zaman gitme isteğimi iletmeyeceğim. Bunun sözünü veriyorum hepinizin önünde. Ayrıldığımdan beri yurt dışından teklifler de geldi, kabul etmedim ama Rize’den teklif geldi, düşünmeden kabul ettim.





"TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"

Ben Türkiye’de çalışmayı seviyorum. Ben Gaziantep’ten ayrıldığımdan itibaren 2-3 menajer aradı, istediğin takıma gönderebiliriz seni dediler. Ben de sadece çalışacağım kulüp Rize dedim. Sizin önünüzde olduğum için söylemiyorum şu an bunu. Beni şu ana kadar tanımışsınızdır, ben lafı direkt söylerim. Gaziantep’te olmamamım sebebini herkes biliyor ama şu an profesyonel bir kulüpteyim. Herkes kulübün yanından ben şu ana kadar geldiğimden beri davranışlarını çok beğendim. Bu stadı biliyorum, burada oynadığımızda arkamda baskı oluşmuştu. Maçlarda bazen deliriyorum biliyorsunuz. Benim de arkamda deliren insanlar istiyordum. Bu deliliğin birleşmesiyle çok güzel bir şey ortaya çıkaracağız. Rize’nin çok iyi oyuncuları var. Ben sportif direktörümüz Yılmaz Bal’ı da tebrik ediyorum transferler için. Bir önceki hocamızla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Geleceği ile ilgili iyi şanslar diliyorum. Bu oynadığımız son 2 maçla ilgili yorum da yapmak istemiyorum. Önemli olan 4 puanı almaktı. Bir hoca diğer hocayla ilgili bir şey söylemesi gerekiyorsa, ne söylemesini bilmesi lazım. Ben böyle bir şey yapmayacağım.”





"ERDOĞAN'A HAYRANIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Ben buraya gelirken başkanımızla ve yönetimle görüştüm. Cumhurbaşkanımızla görüşmedim. Benim Cumhurbaşkanımıza hayranlığım var. Spora da katkısı var, ülke için yaptıklarını hep takdir ettim. Bir gün tanışabilirsem çok mutlu olacağımı söyledim. Umarım burada kendisiyle tanışırım. Ülkesiyle çok şey yapan, uğraşan bir başkan. Umarım ölene kadar bu ülkenin başında durur.” açıklamasında bulundu.

"MESUT ÖZİL'E SAYGI DUYUYORUM"

Fenerbahçe maçı hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi: “Mesut Özil çok iyi bir oyuncu, saygı duyuyorum ama ben her futbolcuya saygı duyuyorum. Fenerbahçe maçı çok zor bir maç olacak. Daha 3 gün önce Başakşehir maçı oynadık, takımın yarısı yoktu, neredeyse yenebilirdik. Kafamızda yenileceğiz veya berberlik için gidiyoruz durumu yok. Böyle bir düşünceyle gideceksek asla gitmeyelim. Oyuncularımıza da söyleyeceğim; böyle düşünen varsa Rize’de kalsın diyeceğim. Herhangi bir Süper Lig maçı olarak görüyorum Fenerbahçe maçını.”