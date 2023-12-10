Marius Sumudica: Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen bir takımla oynadık Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor maçının ardından "Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Arada çok büyük bir kadro farkı var" dedi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet ve 59. dakikada Bakasetas'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın tek golünü ise 80. dakikada Denis Draguş kaydetti.

Ligde 2 maç sonra kazanan Trabzonspor puanını 26'ya çıkardı. Son oynadığı 3 maçı da kaybeden Gaziantep FK ise haftayı 15 puanla kapattı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"Arada çok büyük bir kadro farkı var"

Sumudica, Trabzonspor ile aralarında kadro kalitesi olarak fark olduğunu söyledi.

Takımın performansıyla ilgili konuşalım ama çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Arada çok büyük bir kadro farkı var.

"En az 5 6 transfer yapmamız gerekiyor"

Transfer hakkında konuşan Sumudica, şu sözleri sarf etti: