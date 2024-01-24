Marius Sumudica: Galatasaray deplasmanına futbol oynamaya gidiyoruz Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'la haftaya oynanacak lig maçı öncesinde "Haftaya Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Futbol oynamaya gidiyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK evinde konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK'nın golünü 31. dakikada Metehan Mert (KK), Konyaspor'un golünü 42. dakikada Marlos Moreno kaydetti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'la 29 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak lig maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Futbol oynamaya gidiyoruz"

Marius Sumudica yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Haftaya Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Futbol oynamaya gidiyoruz. Ondan sonra asıl maçlarımız başlıyor, Kayseri ve Samsun maçları. Bu maçlardan puanlar almak istiyoruz. 40-42 puan alabilirsek ligde kalırız. Buraya gelirken söz vermişim, 'Bu takım ligde kalacak' diye.

"Bu puanla Konyaspor'u altımıza aldık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Sumudica, şu ifadeleri kullandı:

Bugün önemli bir puan kazandık. Kadromuzda ilk 11 oynayan 4 oyuncudan yoksun çıktık maça. Maxim, Acosta, Gradel, Bikel gibi eksiklerimiz

vardı. Önemli eksiklerimiz vardı. O yüzden önemli bir puan aldık. Bu puanla Konyaspor'u altımıza aldık. Göreve geldiğimizde bu takımın puanı yoktu. Şuan 23 puandayız. Ligin ikinci yarısındaki maçlara 2 puan alarak başladık. Bu bizim için kötü sayılmaz. Kadromuzdaki eksikler döndükten sonra biz önümüzdeki maçlara odaklanmaya çalışacağız.

"En iyisini yapmaya çalışacağız"

Yeni transferlerden Acosta'nın sakatlığı ve transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Sumudica, şu şekilde konuştu: