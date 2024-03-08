Marius Sumudica, Gaziantep FK'da beklentilerin altında kaldı Gaziantep FK ile bu sezon 22 lig maçına çıktıktan sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Marius Sumudica, görev süresince 1,09 puan ortalamasıyla takımını düşme hattından kurtaramadı.

AA

Süper Lig'ine teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Gaziantep ekibi, ilk 4 haftada puanla tanışamayınca 4 Eylül 2023'te yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik direktör koltuğunu 7 Eylül 2023'te daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti. Böylelikle Gaziantep FK'ye 977 gün sonra yeniden taktik verme imkanı bulan Sumudica, Gaziantep FK'deki 2. döneminde toplam 22 lig maçında görev aldı.

Bu karşılaşmalardan 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 10 mağlubiyet alan Sumudica, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,09 puan ortalaması elde etti.

2 maçta takımını yalnız bıraktı

Rumen çalıştırıcı, 22 haftalık Gaziantep serüveninde 2 maçta takımını yalnız bıraktı.

Ligin 12. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yendikleri karşılaşmada kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Sumudica, ligin 16. haftasında Hatayspor ile yapılan ve golsüz sona eren karşılamada ise sağlık sorunları nedeniyle takımın başında yer alamamıştı.

Son 11 maçta sadece bir kez kazanabildi

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra puan kayıplarına engel olamadı.

Gaziantep temsilcisi, Sumudica yönetiminde son 11 maçta sadece bir kez kazanabildi.

Gaziantep FK'de yönetim, kötü gidişatın ardından 26 Şubat'ta yaptığı toplantıda Sumudica ile yola devam kararı almıştı.

Bu toplantının ardından Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK, 6 Mart'ta Sumudica ile yollarını ayırdı.

Sumudica'nın ilk dönemi "en iyisi" oldu

Süper Lig'e çıktığı sezon 13 Haziran 2019'da Sumudica ile sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı ekip, Sumudica'dan 577 gün taktik aldı.

Bu sürede 51 lig maçına çıkan Sumudica, 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak hanesine 77 puan yazdırdı. Rumen çalıştırıcı, maç başına ortalama 1,50 puan topladı.

Güneydoğu temsilcisi, 2020-2021 sezonunun 18. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından 10 Ocak 2021'de Sumudica ile yollarını ayırmıştı.

Diğer Türk takımlarındaki performansı

Teknik direktörlük kariyerinde yolu 5. kez Türkiye'den geçen Rumen çalıştırıcı, bu sürede 4 takımı çalıştırdı.

Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Kayserispor ile anlaşan Sumudica, bu ekibin başında 31 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 44 puan toplayan Sumudica, 1.41 puan ortalama elde etti.

2020-2021 sezonun ikinci yarısında Rizespor ile anlaşan ve bu takımla 7 maça çıkan Sumudica, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Maç başına 0,42 puan alan Sumudica, böylelikle Türkiye'de çalıştırdığı bir takımla ilk defa galibiyet elde edemedi.

2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor ile anlaşan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımın başında 14 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Sumudica, topladığı 9 puanla 0.64 maç başına puan ortalaması elde etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)