Marius Sumudica: Çok sevindiğiniz zaman Allah sizi cezalandırabiliyor Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

AA & Ensonhaber

Gaziantep FK, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Rumen çalıştırıcı iyi bir maç çıkardıklarını dile getirerek, "Galatasaray bizden fazla pozisyonlara girdi, bu da normaldi. Yedek kulübesine baktığınız zaman bir tarafta Zaha oyuna girdiğinde iş daha kolay oluyor. Sadece bu basit bir örnek. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü bugün son dakikaya kadar mücadelemizi yaptık. Son 5 dakikaya baktığımızda Galatasaray'ın bazı oyuncuları zaman geçirmeye yönelik işler yapıyordu. Bu da benim için iyi bir şeydi. Bugün duruşumuzu bütün Türkiye'ye gösterdik" diye konuştu.

"Bazen kolay değil Türkiye'de çalışmak"

Sumudica, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a karşı iyi oynadıklarını belirterek, "Kimin şampiyon olacağı umurumda değil. Hak eden kazanacaktır. Okan hocayı da tebrik ediyorum. Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerden biri. Sevdiğim de bir insan. Şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan puanları toplayıp takımı ligde tutmaktır. Süper Lig'i hak eden kazansın. Futbolcularımı bugünkü mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Rumen bir hocayım, bazen kolay değil Türkiye'de çalışmak" ifadelerini kullandı.

"Düşmana ihtiyacım yok"

52 yaşındaki teknik adam, hangi takımı şampiyonluk yarışında önde gördüğüne yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

Hem Türkçe hem de Rumence bir kelime var. Düşman. Ben düşman kazanmak istemiyorum. Düşmana ihtiyacım yok. Bir Anadolu takımının buraya 4 eksikle gelmesi gerçekten çok zor. ilk 11'de oynayan 4 oyuncumuzdan eksik geldik. Diğer tarafta yedek kulübesine baktığımızda karşılaştırma yapmak gerçekten çok zor. Haftaya Kayserispor ile oynayacağız. Taraftarın gelip bizi desteklemesi lazım. Şu ana kadar 23 puan topladık. 40-41 puan topladığımızda ligde kalacağımızı düşünüyorum. Bunu başarırsam bana inanan herkese teşekkür edeceğim.

"Çok sevindiğiniz zaman Allah sizi cezalandırabiliyor"

Sumudica, Galatasaray karşısında buldukları golden sonra yedek kulübesinden sevinçle çıkan oyuncularını geri çağırmasıyla ilgili olarak, "Bu benim totemimdi. Bazen çok sevindiğiniz zaman Allah sizi cezalandırabiliyor. Sonuçta Galatasaray'a karşı oynuyoruz. En az 2-3 gol atmanız lazım ki buna sevinebilesiniz. 21 yıllık kariyerimde ben bunları yaşadım. Çok sevindiğiniz zaman Allah sizi cezalandırabiliyor. Sonuçta maç bitmiş değil, Galatasaray'ı da tanıyoruz. Nasıl sevineceğimi, kutlayacağımı inşallah Kayserispor maçında herkese göstereceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimini değerlendiren Sumudica, "Hakemle ilgili konuşmam için maçı bir daha izlemem gerekiyor. Kendi adıma gerçekten çok mutluyum. Bugün sarı kart görmedim. Hakemler bana karşı kolay sarı kart çıkartabiliyor. Her iki takımı da tebrik etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Türk pasaportu almak istiyorum"

Sumudica, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı: