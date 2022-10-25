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    Marius Sumudica: Hayalimde bir Türk devini çalıştırmak var

    Kayserispor, Gaziantep FK, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapan Marius Sumudica, Türkiye'ye geri dönmek istediğini söyledi.
    • 25.10.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 16:48
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    Marius Sumudica: Hayalimde bir Türk devini çalıştırmak var

    Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Suudi Arabistan ekiplerinden Al Raed'de kariyerine devam eden Rumen teknik direktör, Türkiye'ye geri dönmenin hayali olduğunu dile getirdi.

    NTV'ye konuşan Sumudica, "Benim hayalim geri dönmek. Ne zaman bilemiyorum. Çünkü 2 yıl kontratım ver. Bu kolay bir şey değil. Suudi Arabistan'da 2 yıl kontrat bulmak o kadar kolay değil. Burada genelde 6 aylık, 1 yıllık sözleşme yapılır. Ancak Türkiye'yi özlüyorum, Türkiye'yi seviyorum. Çünkü Türkiye'de yeniden bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'deki işim bitmedi. Gaziantep'teyken Avrupa kupalarında oynamak üzereydik. Bu lige yeni çıkmış bir takım için hiç kolay değil. Türkiye bana birçok şey Verdi ve ben de bunun karşılığını vermek isterim. Türkiye'ye geri dönmek benim hayalim. Türkiye'de herkes futbolla ilgili konuşuyor, atmosferi yaşayabiliyorsunuz, gazeteler, medya, taraftarlar… Onlarca televizyon programı, fanatik taraftarlar ve duygular… Ben bunları özledim, binlerce taraftarları, duygu yüklü maçları…" dedi.

    Marius Sumudica: Hayalimde bir Türk devini çalıştırmak var #1

    "Türkiye'de kalbimde bir takım var"

    51 yaşındaki teknik adam, ayrıca Türkiye'de büyük bir kulüpte çalışmanın kalbinde olduğunu söyledi ancak kulüp ismi vermedi. Sumudica, "Eğer Türkiye'de büyük bir takımı çalıştırırsam o takım Sumudica ile %100 kupa kazanır. Bu Türkiye Kupası da olabilir, Süper Lig şampiyonluğu da olabilir. Türkiye'de Anadolu takımında çalışıp iyi sonuçlar almak hiç kolay bir iş değil. Türkiye'de kalbimde bir tane takım var… Ama isim vermeyeceğim... Benim oradaki favori kulüplerim, yeniden tarih yazmak istediğim Gaziantep ve Kayserispor. Ancak gelecek için konuşuyorum. Gerçekleşir mi, kaç yıl sonra gerçekleşir bilmiyorum. Hayalim dediğim bir büyük kulüp var… Stadyumdaki atmosferlerini, taraftarlarını çok seviyorum. Hayatta herkesin hayalleri vardır, benim hayalim de bu." diye konuştu.

    Marius Sumudica: Hayalimde bir Türk devini çalıştırmak var #2


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