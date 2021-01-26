Marius Sumudica: Henüz Galatasaray'ı çalıştıracak seviyede değilim

Rizespor ile anlaşan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Türkiye'den 3 takımdan teklif aldığını ancak bunların arasında Galatasaray'ın olmadığını söyledi.

Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra Rizespor ile anlaşan Marius Sumudica, Rumen basınına konuştu.

Başarılı teknik adamın sözleri şu şekilde:

"3 TEKLİF ALDIM"

"Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra Türkiye'den 3 teklif aldım ancak Rize'yi tercih ettim. Karadeniz'de, istikrarlı bir kulüp. Boldrin ile konuştum ve tüm bilgileri aldım. Takımı tamamen biliyorum, yoksa gitmezdim. Yine de Başakşehir'den 1 puan almamızı beklemiyordum."





"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM"

"Galatasaray'dan teklif almadım, henüz o seviyede değilim. Arabistan'dan gelen teklifi reddettiğim doğru değil, Gaziantep yanlış anladı. Arabistan'dan şimdi değil, sürekli isteniyorum ama Türkiye'yi seçtim, Türkiye'yi seviyorum, Türkiye'de futbolun yaşanma şeklini seviyorum. Para benim için ilk öncelik değil."





"FENERBAHÇE İLE SAVAŞACAĞIM"

"Rize'de 18 yabancımız var. Önce Fenerbahçe ile savaşacağım. Eğer ilk 12'de bitirebilirsem, gerçekten etkileyici bir performans olacak. Gelecek sezon kesinlikle ilk 8 için mücadele vereceğiz."