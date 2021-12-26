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    Marius Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

    Marius Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

    Yeni Malatyaspor'un Rumen teknik adamı Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maç sonrasında konuştu. 50 yaşındaki hoca, "Bizden daha iyilerdi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 21:32
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    Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "AĞLIYOR GİBİ DÜŞÜNMEYİN"

    Marius Sumudica, "Daha fazla konuşmak istemiyorum, insanlar ağlıyor gibi düşünmesin. Bizim takım, Fenerbahçe ile kıyaslanmaz. Zor bir maçtı. Güçlü bir takıma karşı oynadık, bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini denedik. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlendi. Sürekli 11-12 oyuncuyla oynadığınız zaman o takımın toparlanması zor oluyor." dedi.

    Marius Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin #1

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