Marius Sumudica: Menajerler bana rüşvet teklif etti

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'den iki menajerin kendisini aradığını ve bir futbolcuyu kabul etmesi için 50 bin euro rüşvet teklif ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki teknik adam, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine rüşvet teklif edildiğini duyurdu.

"50 BİN EURO ÖNERDİLER"

"Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'den iki menajer beni aradı. Bu futbolcuyu kabul etmem için menajerler bana 50 bin euro teklif etti." diyen Rumen çalıştırıcı, "Sadece iyi futbolcu olduğunu yönetime söylememi istediler. 'Çünkü son sözü sen söylüyorsun.' dediler. Benim için kolay olurdu. Geçen sene bu oyuncu sadece 1 gol attı. Ben onu buraya nasıl getiririm, bunun sorumluluğunu nasıl alırım?" ifadelerini kullandı.

Kadronun takviye edilmesi gerektiğini ve bunun için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Sumudica, amaçlarının takıma fayda sağlayacak oyuncular bulmak olduğunu belirtti.

Sumudica'dan sitem: Her şeyi mahvettiniz