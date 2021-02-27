Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
349.304
-0.81%
EXEN Coin
16.41
-2.37%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C
    Marius Sumudica: Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz

    Marius Sumudica: Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz

    Rizespor'un deneyimli teknik direktörü Marius Sumudica Rizesporlu futbolculardan yakınırken ayrılık sinyalleri verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 19:27
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 19:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 0-0 biten Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "BU TAKIMA HANGİ HOCA GELSİN"

    Sumudica, "Her şeyin eksikliğini hissediyoruz. Bazen hoca hatalı olabilir. Sadece bir soru sormak istiyorum. Stjepan Tomas iyi hoca değil. Ünal Karaman iyi hoca değil. İsmail Kartal iyi hoca değil. Sumudica iyi hoca değil. Bu takıma hangi hoca gelsin?" dedi.

    Marius Sumudica: Rize ye Mourinho gelse başarılı olamaz #1

    "ELİMDE JOYSTICK YOK"

    Rumen teknik adam, "80 dakika 11'e 10 oynadık. 1 tane şut çekemedik. Bu benim oyunum değil, benim elimde joystick yok, ben kontrol etmiyorum. Kolay değil. 11'e 11 olsa belki daha kolay olur. Sivasspor tüm oyuncularıyla kapandı. Onlar için de kolay değil, 1 kişi eksikler. Bizim için de zor oldu. Benim elimden gelen bu kadar. Daha fazla bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

    Marius Sumudica: Rize ye Mourinho gelse başarılı olamaz #2

    "RİZE'YE MOURINHO GELSE BAŞARILI OLAMAZ"

    Deneyimli teknik adam, "Tüm hocalık yeteneklerimi uyguladım. Her gün tesislere 3-4 saat önce geliyorum çalışmak için. Tüm analizleri yaptık, hepsini gösterdim oyuncularıma. Ben futbol için çalışıyorum. Kayseri'de başarılı oldum, Gaziantep'te başarılı oldum ama burada yapamadım. Benim kontratım var. Oyuncular, yönetim, taraftar mutlu değilse kontratımızı oturur, konuşur, anlaşırız. Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz." açıklamasını yaptı.

    Marius Sumudica: Rize ye Mourinho gelse başarılı olamaz #3

    "1 TANE KALEYE ŞUT YOK"

    Sumudica, "1 tane dripling yok, 1 tane kaleye şut yok. Bunu ben çalışmayacağım yani. Son dakikada bir faul kazanmışız. Arkadaşımız geliyor yana oynuyor. Burada hocalık bir durum yok. İçki içmiyorum, kötü huyum yok. Futboldan başka düşündüğüm bir şey yok. Futbolla yatıp kalkıyorum. Ben aynı, Gaziantep'teki Sumudica'dayım. Olmuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir